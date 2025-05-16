快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化加速資產活化

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中石化（1314）昨（15）日召開股東會，董事長陳瑞隆表示，面對大陸石化產能擴張造成市場供過於求，以及美國關稅政策多變，中石化今年營運持續面臨挑戰，將推動轉型升級，加速資產活化。

中石化昨日股東會也通過資產活化計畫，將處份高雄市前鎮區、面積約3萬6,330坪之投資性不動產土地，以充實營運資金與償還金融借款。

中石化總經理陳穎在股東會中表示，由於大陸快速擴充生產，造成石化品市場供給過剩、價格下跌，面對嚴峻產業環境，中石化在石化事業方面將更積極推動升級轉型。

中石化在高雄港洲際碼頭2期倉儲投資案第1階段、第2階段已於2023年營運，可提升原料採購和產品調度的靈活性，強化供應鏈整體效率並貢獻收入。未來中石化將持續推動轉型策略工作，即時調整已不具競爭力的產品線，並整合資源進軍新能源、通訊及氫化代工等新興產業。

展望今年，陳瑞隆表示，中石化依舊面臨許多挑戰與變數。美國總統川普4月2日宣布對眾多貿易夥伴課徵對等關稅，嚴重衝擊全球經濟，對石化產業而言，無疑雪上加霜。

他指出，中石化產品直接出口美國占比有限，相關下游客戶是否因間接受到影響而調整訂單與採購策略，待進一步觀察與評估。由於川普關稅政策仍不斷變動中，將密切掌握後續發展，隨時擬訂彈性應對機制。

中石化去年營收294.42億元，年增11.4%，營業淨損19.06億元；受惠去年標售多筆高雄土地，帶進業務挹注，中石化去年稅後純益2.47億元，較2023年轉虧為盈，每股稅後純益0.07元。但考量整體經濟情勢及產業不確定性，中石化昨日股東會決定不派發股利，董事酬勞也不予分配。

中石化 股東會

延伸閱讀

5月到年底主要股市平均表現 群益統計：印度上漲14%最佳

對等關稅不確定性高 自主減量計畫申請期限展延2個月

4月營收創新高的績優股─良維

今年經濟成長率「保三」？主計長認了「有點困難」

相關新聞

富威電力合併智電系統

富威電力（6994）昨（15）日公告，董事會決議以股份與現金對價方式，參與智電系統增資案，預計取得約51%股權，並將智電...

皇普喜迎完工交屋潮

皇普建設（2528）董事長蘇永平指出，今年在台中大案「皇普莊園」以及高雄、桃園等四案完工交屋下，全年營運可期，今年業績力...

華紙調體質 第2季拚盈

華紙（1905）總經理陳瑞和昨（15）日表示，國際局勢動盪難料，自關稅政策宣布以來，訂單確實受到間接影響，僅能「審慎保守...

中石化加速資產活化

中石化（1314）昨（15）日召開股東會，董事長陳瑞隆表示，面對大陸石化產能擴張造成市場供過於求，以及美國關稅政策多變，...

豐興鋼筋 飽單封盤

鋼筋價格跌深，吸引買盤湧入，豐興（2015）喜傳飽單封盤，另威致、易昇等電爐廠昨（15）日調高廢鋼收購價、每公噸漲100...

王品衝刺兩岸展店

王品（2727）昨（15）日舉辦法說會，王品表示，台灣市場今年下半年將加大展店力道，預計開30-50店，以達成400店的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。