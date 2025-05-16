中石化（1314）昨（15）日召開股東會，董事長陳瑞隆表示，面對大陸石化產能擴張造成市場供過於求，以及美國關稅政策多變，中石化今年營運持續面臨挑戰，將推動轉型升級，加速資產活化。

中石化昨日股東會也通過資產活化計畫，將處份高雄市前鎮區、面積約3萬6,330坪之投資性不動產土地，以充實營運資金與償還金融借款。

中石化總經理陳穎在股東會中表示，由於大陸快速擴充生產，造成石化品市場供給過剩、價格下跌，面對嚴峻產業環境，中石化在石化事業方面將更積極推動升級轉型。

中石化在高雄港洲際碼頭2期倉儲投資案第1階段、第2階段已於2023年營運，可提升原料採購和產品調度的靈活性，強化供應鏈整體效率並貢獻收入。未來中石化將持續推動轉型策略工作，即時調整已不具競爭力的產品線，並整合資源進軍新能源、通訊及氫化代工等新興產業。

展望今年，陳瑞隆表示，中石化依舊面臨許多挑戰與變數。美國總統川普4月2日宣布對眾多貿易夥伴課徵對等關稅，嚴重衝擊全球經濟，對石化產業而言，無疑雪上加霜。

他指出，中石化產品直接出口美國占比有限，相關下游客戶是否因間接受到影響而調整訂單與採購策略，待進一步觀察與評估。由於川普關稅政策仍不斷變動中，將密切掌握後續發展，隨時擬訂彈性應對機制。

中石化去年營收294.42億元，年增11.4%，營業淨損19.06億元；受惠去年標售多筆高雄土地，帶進業務挹注，中石化去年稅後純益2.47億元，較2023年轉虧為盈，每股稅後純益0.07元。但考量整體經濟情勢及產業不確定性，中石化昨日股東會決定不派發股利，董事酬勞也不予分配。