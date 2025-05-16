三商家購拓市 增加自有品牌

三商家購（2945）昨（15）日召開法說會，三商家購表示，旗下美廉社將逐年提升自有品牌占比，並持續展店。另外，電子價卡預計今年7月全數於美廉社800家店安裝完成，降低人力成本。

三商家購表示，近年來公司不斷進行新店型測試，並擴大自行進口及自有品牌占比，目前自有品牌與自進口商品的營收占比為18.2%，不論在營業額與毛利率都有提升，目標能逐年再提升項目。

數位轉型部分，美廉社自2024年第4季起全面導入電子價卡系統，預計於2025年7月前於全台800家門市安裝完成，預估每店每日可節省逾1小時人力工時，提升營運效率。

三商家購指出，近期會逐步進行數位定價的調整，讓資本支出發揮最大的效益。

提高加盟率為公司今年的一大重點，三商家購表示，加盟比率今年已提升至27.63%。