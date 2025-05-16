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皇普喜迎完工交屋潮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇普建設（2528）董事長蘇永平指出，今年在台中大案「皇普莊園」以及高雄、桃園等四案完工交屋下，全年營運可期，今年業績力拚比去年還好。

皇普建設昨（15）日召開股東會，由董事長蘇永平親自主持，會中承認2024年財報，並通過盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。皇普建設2024年營收53.3億元，稅後純益12.99億元，年增4.3倍，每股稅後純益3.26元，營收、獲利雙創新高，配發每股現金股利2元、股票股利0.5元。

皇普表示，桃園「皇普園首之道」第1季已大致交屋認列完畢，而台中市北區「皇普莊園」已取得使用執照，該案總銷近百億元，共936戶，由於戶數多，全年都會陸續交屋認列，總銷約26億元高雄「皇普摩天100」預計第2季取得使照，總銷39億元的「皇普新鼻案」第3季取得使照，總銷48億元的「皇普大新案一期」預計第4季取得使照，合計完工量達逾200億元。

推案量方面，皇普指出，今年預計推出桃園市中壢區皇普賦隱、桃園市桃園區富國段、桃園市蘆竹區大新案II期、新北市鶯歌區國慶段II期等四案。

皇普指出，在手還有「桃園市中壢區中運段」、「桃園市平鎮區新德段」、「桃園市中壢 區環北段」、「新竹市北區竹港案」、「台中市北屯區敦和段合建案」及共同投資開發 「苗栗縣頭份市中興段」、「桃園市楊梅區草湳坡段草湳小段 I 期」、「桃園市楊梅區草 湳坡段草湳小段 II 期」等八筆土地之建案。

房價上，蘇永平說，房價不會降，但也不會上調太多，像是二期的新案地板價，都會是一期的天花板價，預期房價穩健發展。

房價 營收

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