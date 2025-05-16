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王品衝刺兩岸展店
王品（2727）昨（15）日舉辦法說會，王品表示，台灣市場今年下半年將加大展店力道，預計開30-50店，以達成400店的目標。大陸市場則仍以以王品和西堤兩個品牌為主力，目標整體合併營收力拚超越去年表現、再創新高。
王品表示，隨著台灣民眾生活品質提升與外食頻率增加，餐飲市場需求持續攀升，推動整體產業穩健成長。2023年以來，全台餐飲業營收已連續兩年突破1兆元，且今年至今成長態勢延續，剛落幕的母親節檔期更帶動營收明顯成長，創下新高。而除了疫情干擾的三年外，家庭消費中餐飲支出占比也持續上升，顯示消費需求長期向上。
王品也提到，今年雖然沒有開出新品牌的計畫，但將聚焦現有品牌的深耕與擴張。過去集團品牌數最多曾達26個，目前經市場驗證後已精簡至21個，未來將專注於具經濟效益與規模潛力的品牌發展，同時強化管理效能與採購效率。
截至4月底，王品在台灣的門市數已達347家，下半年將加快展店腳步，目前已有部分新店完成選點與簽約，進入裝修階段，整體展店規模將持續擴大。
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