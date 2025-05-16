鋼筋價格跌深，吸引買盤湧入，豐興（2015）喜傳飽單封盤，另威致、易昇等電爐廠昨（15）日調高廢鋼收購價、每公噸漲100元，市場看旺下周鋼筋價行情有望向上。

上市電爐廠主管表示，國內鋼筋市場出現變化，近期價格持續下修，部分鋼廠接連採取「封盤惜售」策略。

中部指標大廠豐興鋼鐵最新鋼筋報價下探至每公噸1.66萬元，成功引單2萬公噸暫接單。南部鋼廠積極跟進，部分專業廠釋出每公噸1.62萬元的價格、5,000公噸的能量，在主力鋼廠價格出爐後，其他鋼筋廠同業也有陸續定價，但只要短時間內接滿訂單同樣停止接單，顯示鋼廠在價格低點寧願控制供給量，也不願承擔未來原料反彈的風險。

面對鋼廠惜售策略，下游市場出現明顯分歧，部分鋼筋盤商搶購低價貨源，便宜還要更便宜，傳出大盤商以每公噸1.6萬元的超低價向數家大盤商誘單，但多數遭到拒絕，被認為沒有誠意，只有部分零星交易。此外，營建業直接用戶詢單量增加，大型工程承包商開始洽談長期供貨合約。

上市電爐廠主管說，未來市場走向將取決於三大因素，包括國際小鋼胚價格是否持續反彈、新台幣匯率波動幅度，及國內營建業實際需求。值得注意的是，俄羅斯小鋼胚對台灣的報單數量大減，近期僅釋出3萬公噸就停接，較前期的10萬公噸大幅減少，供應緊縮可能進一步推升價格。

上市鋼廠主管指出，最新資料顯示，國際小鋼胚市場出現微妙變化。前盤低價料延後交貨、新報價又停報月餘的俄羅斯小鋼胚重出江湖，據信俄羅斯小鋼胚成交價格每公噸一樣不到CFR 450美元，相較於陸胚、德信胚價格報到CFR 455美元以上為低。

市場人士說，俄羅斯小鋼胚成交價與前盤相當，但前盤大賣10萬公噸，這次僅提供3萬噸銷售量就停接，由於新台幣匯率升值，有利進口採購，在鋼筋價格低廉下，鋼廠仍希望能買到較便宜的胚料。