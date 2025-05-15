快訊

鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

六方科財報／第1季獲利7,681萬元年減16% EPS 2.48元亦少於去年同期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精密金屬加工廠六方科-KY（4569）通過第1季財報，首季營收4.69億元，年增33.75%，稅後淨利7,681萬元，較去年同期的9,186萬元衰退16.4%，每股稅後純益2.48元也較去年同期的2.96元減少。

六方科今年營運可望穩健成長，公司近年也積極布局少量多樣的工業類產品，看好半導體、光通訊挹注中長線成長動能，而因應新品項開發，六方科設立泰國五廠，今年也將持續調配產能、強化自動化與打造相關治具。

六方科目前累積半導體設備零件項目數量已達上百項，主要有兩大美系半導體設備客戶，開發中的項目則達數百件，由於半導體設備零件走少量多樣模式，且開發階段也需要挪動機台與校準，預期明、後年相關貢獻會逐步發酵。

六方科是少數以泰國為主要生產重鎮的汽車零組件廠，在許多汽車大廠將生產基地移至泰國時，六方科已具先天優勢，去年車用占比已由過往七成降至六成，工業等應用占比則持續增加。六方科積極擴增產品的應用產業，避免受特定產業景氣變動影響。

半導體 泰國

延伸閱讀

泰國羽賽／楊博涵、劉廣珩直落2晉級8強

這檔生技股好靚！單季 EPS 4.28元創史上新高 股價跳空攻頂

鈊象第1季 EPS 9.32元 衝海外市場

潤泰新第1季 EPS 1.24元 力麒0.07元

相關新聞

中石化不分派股利 陳瑞隆：加速資產活化

中石化今天舉行股東會，董事長陳瑞隆表示，面對大陸石化產能擴張造成市場供過於求，以及美國關稅政策多變，中石化今年營運持續面...

挑戰重重首季賺6億元 中再保配息飆新高、穩居再保龍頭

中央再保險公司最新年報出爐，公司指出，截至113年底，國內再保險市場共有三家業者，除中央再保外，另有科隆再保險公司與美國...

皇普股東會通過配發2.5股利 今年百億大案交屋、業績有望再創新高

皇普建設（2528）15日召開股東會，由董事長蘇永平親自主持，會中承認2024年財報，並通過盈餘分配案及盈餘轉增資發行新...

潤泰新第1季 EPS 1.24元 力麒0.07元

營建族群潤泰新（9945）、興富發、力麒等昨（14）日公告財報；潤泰新第1季稅後純益33.79億元，年減49.7%，每股...

海悅第1季 EPS 2.35元 三大案將入帳

海悅國際（2348）昨（14）日公告首季財報，單季稅後純益3.57億元，惟因去年基期較高、致年減逾六成，每股稅後純益（E...

潤泰全第1季 EPS 3.16元 轉投資營運穩

潤泰全（2915）昨（14）日公布首季財報，首季稅後純益32.9億元，年減26.2%，每股稅後純益（EPS）3.16元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。