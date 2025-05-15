六方科財報／第1季獲利7,681萬元年減16% EPS 2.48元亦少於去年同期
精密金屬加工廠六方科-KY（4569）通過第1季財報，首季營收4.69億元，年增33.75%，稅後淨利7,681萬元，較去年同期的9,186萬元衰退16.4%，每股稅後純益2.48元也較去年同期的2.96元減少。
六方科今年營運可望穩健成長，公司近年也積極布局少量多樣的工業類產品，看好半導體、光通訊挹注中長線成長動能，而因應新品項開發，六方科設立泰國五廠，今年也將持續調配產能、強化自動化與打造相關治具。
六方科目前累積半導體設備零件項目數量已達上百項，主要有兩大美系半導體設備客戶，開發中的項目則達數百件，由於半導體設備零件走少量多樣模式，且開發階段也需要挪動機台與校準，預期明、後年相關貢獻會逐步發酵。
六方科是少數以泰國為主要生產重鎮的汽車零組件廠，在許多汽車大廠將生產基地移至泰國時，六方科已具先天優勢，去年車用占比已由過往七成降至六成，工業等應用占比則持續增加。六方科積極擴增產品的應用產業，避免受特定產業景氣變動影響。
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