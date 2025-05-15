華紙法說會／漿價下跌影響獲利 第2季有望復甦

華紙（1905）15日舉辦法人說明會，華紙總經理陳瑞和表示，針對外部環境受美國加徵進口關稅，及各國央行降息速度不如預期影響，消費力道趨於保守，加上中美對關稅議題雖獲得進展，但市場需求的不確定性仍高，且近日匯市大幅波動影響外銷接單壓力。

陳瑞和指出，首季獲利衰退，主要是因農曆春節工作天數較短，且包含台灣三廠與中國大陸的鼎豐廠，進行大規模歲修，加上庫藏股轉讓員工認薪資費用，以及終端市場買氣保守所致。

此外，陳瑞和表示，自關稅政策宣布以來，訂單確實受到間接影響，僅能「審慎保守」以對，但各廠目前均已順利完成歲修作業，且原料價格下滑將可緩解成本壓力，對營運持保守謹慎態度。

漿價方面，陳瑞和指出，第1季漿價跟去年同期相比，下降近60塊美金，然而木片相較去年同期沒降低，因此對漿價不利。

陳瑞和表示，漿價在第1季會下降，跟各國的匯率有關，雖大部分國家在這兩個月都對美金升值，但大陸市場作為一個紙漿最大消費市場，人民幣並沒有對美金升值，反而是趨貶，使東亞地區的漿價脫鉤，影響到美金的報價，導致美元的紙漿報價降低。

陳瑞和指出，5月漿價是報平盤、短纖紙漿為560美金，由於關稅目前往好的方向發展，希望5月平盤是個好訊號，第2季漿價有望能正向發展。

陳瑞和表示，木材纖維抽絲紡紗為下一個轉型的項目，第一條試驗產線已經裝設好，已有送樣給紡織業，今年有望能量產。

近年度重大資本支出，陳瑞和表示，包括鼎豐廠衛生紙機設置及花蓮廠高效回收生質能發電設施均已按計畫時程執行，其中，生質鍋爐目標於2028年前完工，以配合台灣淨零的願景。

展望第2季，陳瑞和表示，隨著關稅政策轉向，再加上少了大規模歲修與鍋爐改造停工的時間，第2季銷售量照理來說會優於首季，對第2季營運展望正向。