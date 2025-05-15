華紙法說會／本季拚轉盈 鼎豐漿廠衛生新紙機5月底稼動

華紙（1905）總經理陳瑞和15日表示，國際局勢動盪難料，自關稅政策宣布以來，訂單確實受到間接影響，僅能「審慎保守」以對。不過，第2季目前看起來量會先回復，價格則期待能持平，本季力拼轉盈。

華紙今日舉辦法說會，第1季合併營收48.3億元，年減9%，稅後淨損3.42億元，每股淨損0.31元。華紙指出，第1季適逢農曆春節，工作天數較短，且包含台灣三廠與中國大陸的鼎豐廠，皆配合春節假期同步進行大規模歲修，加上庫藏股轉讓員工認薪資費用，以及終端市場買氣保守，皆影響第1季獲利。

陳瑞和表示，近期台幣升值對公司短期收入造成不利影響，但公司採購與銷售的美元部位相對平衡，預期中長期匯率波動對整體營運影響有限。至於外銷市場面臨的關稅變化，他認為，由於華紙產品銷往全球超過40個國家，涉及多國關稅制度與不同貨幣匯率，將視最終局勢彈性調整市場與產品策略。

至於內需市場，陳瑞和坦言，台灣市場目前相對保守，內需動能較弱；而部分海外市場受惠匯率與市場條件不同，仍維持穩健，像是歐洲市場表現不錯。

在漿價走勢方面，陳瑞和表示，漿價從去年10月開始漲到今年3月，短纖紙漿每噸一度來到610美元，上漲70美元，但3月漲價失敗後，4月開始出現下滑，回檔至560美元，5月目前看來是持平。漿價走跌和人民幣本波未升值有很大關係，導致大陸市場美金報價下降40至50美元。

華紙接下來的重點仍放在持續購置與汰換具節能效益的環保設備，加速綠色低碳製程，重大資本支出包含台灣花蓮廠高效回收生質能發電設施，與中國大陸鼎豐漿廠衛生紙機設置，均已按計畫時程執行。

其中，中國大陸鼎豐漿廠衛生紙機將新增二台，目前已完工，預計5月底稼動，每個月產能將增加3,000多噸，使整體產能將倍增至7,000多噸。另外，台灣花蓮廠高效回收生質能發電設施，投入金額達30億元，預計2028年之前完工，

陳瑞和表示，華紙也繼續行銷綠色纖維材料產品，其中，木質抽絲紡紗產線目前已有一條產線設備完工，未來若市場反應不錯，有機會擴大生產。