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中石化不分派股利 陳瑞隆：加速資產活化

中央社／ 台北15日電
中石化董事長陳瑞隆。聯合報系資料庫
中石化董事長陳瑞隆。聯合報系資料庫

中石化今天舉行股東會，董事長陳瑞隆表示，面對大陸石化產能擴張造成市場供過於求，以及美國關稅政策多變，中石化今年營運持續面臨挑戰，將推動轉型升級，加速資產活化。

中石化去年營收新台幣294.42億元，年增11.4%，營業淨損19.06億元；受惠去年標售多筆高雄土地，帶進業務挹注，中石化去年歸屬母公司淨利2.47億元，較2023年淨損10.6億元轉虧為盈，每股稅後純益0.07元。但考量整體經濟情勢及產業不確定性，中石化今天股東會決定不派發股利，董事酬勞也不予分配。

中石化總經理陳穎俊今天在股東會中表示，由於大陸快速擴充生產，造成石化品市場供給過剩、價格下跌，面對嚴峻產業環境，中石化在石化事業方面將更積極推動升級轉型。

中石化在高雄港洲際碼頭2期倉儲投資案第1階段、第2階段已於2023年營運，可提升原料採購和產品調度的靈活性，強化供應鏈整體效率並貢獻收入。未來中石化將持續推動轉型策略工作，即時調整已不具競爭力的產品線，並整合資源進軍新能源、通訊及氫化代工等新興產業。

展望今年，陳瑞隆表示，中石化依舊面臨許多挑戰與變數。美國總統川普4月2日宣布對眾多貿易夥伴課徵對等關稅，嚴重衝擊全球經濟，對石化產業而言，無疑雪上加霜。

他指出，中石化產品直接出口美國占比有限，相關下游客戶是否因間接受到影響而調整訂單與採購策略，待進一步觀察與評估。由於川普關稅政策仍不斷變動中，將密切掌握後續發展，隨時擬訂彈性應對機制。

至於土地開發方面，中石化將持續活化土地資產。中石化今天股東會通過，擬處分高雄市前鎮區經貿段10筆面積約3.63萬坪的投資性不動產土地，以充實營運資金，清償金融機構借款。

另外，中石化14日董事會也決議將處分橋頭廠資產，以利未來持續推動轉型，活化資產及充實營運資金。

中石化公布今年第1季營收65.17億元，季增19.9%，年減20.4%；歸屬母公司淨損3.07億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後淨損0.08元。

中石化 股東會

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