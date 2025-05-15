挑戰重重首季賺6億元 中再保配息飆新高、穩居再保龍頭

中央再保險公司最新年報出爐，公司指出，截至113年底，國內再保險市場共有三家業者，除中央再保外，另有科隆再保險公司與美國再保險公司等兩家外商於台設立分公司。然而，受國內原保險公司普遍維持高自留比率影響，整體再保需求成長趨緩，加上原保險公司可自由選擇國內或國外再保夥伴，使公司營運持續面臨挑戰。

中再保（2851）2024年配發1.9元現金股利，創歷年新高，今年首季中再保稅後純益為6.27億元，EPS為0.78元。

中再保表示，全球經濟前景受多重潛在風險牽動，保險業經營面臨更高不確定性。儘管過去兩年再保險業在承保與投資皆有亮眼表現、資本水位穩健，但受天災頻繁與氣候變遷風險影響，近期再保續約雖略顯鬆動，市場自律下再保條件仍維持一定強度。

面對內外環境變化，中央再保將持續秉持穩健經營原則，聚焦本業發展與資本管理，朝「亞洲最佳再保險公司」願景邁進。該公司表示，雖全球通膨已有降溫跡象，供應鏈瓶頸也逐步紓解，但2024年經濟動能疲弱，加上地緣政治風險與原物料價格波動持續衝擊市場，預期2025年全球經濟仍將受到氣候變遷與宏觀經濟不穩定性挑戰，再保險業於風險移轉中角色將益發關鍵。

在全球極端氣候影響加劇下，2024年多國再度遭逢暴雨、颶風與野火侵襲，造成自然災害保險損失連續第五年突破1,000億美元，顯示再保市場風險樣態更加複雜。

中央再保強調，未來發展策略將從三大面向著手：首先，深化國內市場經營，發揮在地優勢、提供專業服務；其次，穩健拓展國際市場，優化業務品質，強化地域與險種的分散程度；第三，審慎控管累積曝險與巨災風險，堅守核保紀律，精選對價適足之再保業務，提升整體業務組合品質。展望未來，公司將持續以審慎態度迎接挑戰，追求核保獲利穩定成長。