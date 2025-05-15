皇普股東會通過配發2.5股利 今年百億大案交屋、業績有望再創新高

皇普建設（2528）15日召開股東會，由董事長蘇永平親自主持，會中承認2024年財報，並通過盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案，蘇永平指出，今年在台中大案「皇普莊園」以及高雄、桃園等4案完工交屋下，全年營運可期，今年業績力拚比去年還好。

皇普建設2024年營收53.3億元，稅後純益12.99億元，年增4.3倍，每股稅後純益3.26元，營收、獲利雙創新高，配發每股現金股利2元、股票股利0.5元。

皇普表示，桃園「皇普園首之道」第1季已大致交屋認列完畢，而台中市北區「皇普莊園」已取得使用執照，該案總銷近百億元，共936戶，由於戶數多，全年都會陸續交屋認列，總銷約26億元高雄「皇普摩天100」預計第2季取得使照，總銷39億元的「皇普新鼻案」第3季取得使照，總銷48億元的「皇普大新案一期」預計第4季取得使照，合計完工量達逾200億元。

推案量方面，皇普指出，今年預計推出桃園市中壢區「皇普賦隱」、「桃園市桃園區富國段」、「桃園市蘆竹區大新案II期」、「新北市鶯歌區國慶段II期」等4案，

皇普指出，在手還有「桃園市中壢區中運段」、「桃園市平鎮區新德段」、「桃園市中壢 區環北段」、「新竹市北區竹港案」、「台中市北屯區敦和段合建案」以及共同投資開發「苗栗縣頭份市中興段」、「桃園市楊梅區草湳坡段草湳小段 I 期」、「桃園市楊梅區草 湳坡段草湳小段 II 期」等8筆土地之建案。

今年房市受到打房、銀行限貸、川普關稅戰等買氣降溫，針對市況，蘇永平指出，其實這一波不景氣並沒有影響公司太多，因為公司不少個案都是二期推出，接著原有的接待中心銷售，目前就是推出彈性、客製化付款方式，並提早6到8個月推案，拉長銷售期應戰。