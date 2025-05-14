潤泰全財報／首季稅後純益32.9億元 EPS 3.16元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

潤泰全（2915）14日公布首季財報，首季稅後純益32.9億元，年減26.2%，稅後每股純益（EPS）達3.16元。

潤泰全副總李天傑表示，公司今年首季獲利當中，認列南山約25.38億元、潤泰新7.7億元，而本業則穩健發展。

針對衰退原因，李天傑表示，主要是因為首季美國公債殖利率上升，造成的全球經濟動盪，影響旗下金融商品評價，導致南山認列的金額較去年同期少了10幾億元。

針對第2季展望，李天傑表示，由於現在美國關稅問題變幻莫測，再加上匯率問題仍然造成壓力，今後發展仍然充滿變數。

潤泰全旗下業務紡織與零售、轉投資的南山人壽與潤泰新獲利穩健，待售土地資產概估逾百億元，潛在獲利達87億元。

在土地資產方面，潤泰全擁有豐富的土地儲備，其中觀音廠4,600坪土地已於去年10月標售，預估市值達10.89億元，正與潛在買家洽談中；中壢一廠5,500坪土地則正在進行工業用地變更為住宅用地的程序。

其他土地資產還包括新豐土地5,700坪、台中土地8,400坪以及桃園楊梅廠3.3萬坪，目前帳列為投資性不動產，部分已作為停車場或出租給集團內部使用。整體土地市值最保守估計約為110.73億元，公司表示目前無立即處分的壓力，將根據市場條件適時釋出。

潤泰全 美國公債

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