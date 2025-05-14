潤弘財報／首季獲利5.49億、大增近四成 EPS 2.12元

潤泰（8463）集團旗下潤弘營造（2597）14日公布今年首季財報，2025年第1季營收約達61.86億元，較去年同期53.56億元增加15.5%；毛利率達16.2%，較去年同期微幅增加0.37個百分點；營業利益達7.24億元、年增24.6%；稅後純益約達5.49億元，較去年同期3.96億元大增38.6%；每股純益達2.12元、略低於去年同期的2.14元，為潤泰集團獲利優等生。

潤弘精密工程13日股東會，會中承認2024年財報，2024年營收約達262.37億元、年增16.6%；毛利率達17.78%，較2023年15.39%增加2.39個百分點；稅後純益約達27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%；每股純益賺進一個股本達10.7元、略優於2023年的10.28元，成為潤泰集團優等生。

潤弘股東會同步通過每股配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依14日收盤價180.5元計算，現金殖利率約4.3%。

潤弘去年總共完工包含三元能源高雄鋰電池廠新建工程等14個建案；持續施工中有包含全球人壽新總部大樓新建工程等26個建案；去年新承攬工地共有17個，其中光是包括高科技大廠在新竹兩廠等之工程就有9個建案、比重過半。

展望2025年，李志宏表示，因美國新任總統川普的上任，全球將面對地緣政治等不確定經濟衰退風險，不過因AI等新興科技需求持續暢旺，有效提振我國出口及生產動能，並帶動國內半導體建廠，有助於營造同業的表現，認為今年潤弘營運目標將持續維持正成長。