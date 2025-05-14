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時碩財報／第1季獲利8,787萬元、年減34.3% 每股賺0.8元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

時碩工業（4566）公布第1季合併財報，營業毛利3.01億元，毛利率24.05%，較去年同期增約1個百分點；但因認列子公司費用，導致整體營業費用增加，加上業外匯兌收益末如去年同期，致稅後純益8,787萬元、年減34.3%，每股盈餘0.8元。

展望第2季，時碩表示，目前本業持穩，但新台幣匯率升值是最大變數，後市有待觀察。

時碩自結4月合併營收4.56億元，月增9.9%、年增13.5%，主要受惠汽車、工業應用與航太產品出貨持穩增加；累計前四月合併營收17.08億元、年增17.3%。單月及累計營收雙創同期新高。

時碩近幾年積極布局多元利基市場，滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四支腳。

輝達（NVIDIA）最新AI伺服器GB300系統預計下半年開始出貨，時碩泰國春武里新廠2月初剛動工，第一期廠房將趕在第4季完工，初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也將配合客戶需求擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。

目前，時碩兩岸工廠都有生產AI伺服器水冷快接頭。法人指出，2024年GB200水冷快接頭已小批量出貨給大陸台資電子廠與台灣快接頭廠商，但隨著輝達正式發表GB300，GB200出貨腳步也跟著放慢，紛紛轉迎最新的GB300訂單。

據了解，時碩與客戶合作的GB300水冷快接頭，已完成相關驗證，由於GB300功能更為強大，能耗也更大，不排除將選擇台灣及泰國廠作為新的生產基地。

航太

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