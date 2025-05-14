寶成財報／新產線堆高人工成本、業外轉投資獲利縮水 第1季EPS 1.22元

全球製鞋龍頭寶成（9904）董事會14日通過第1季合併財報，合併稅後純益35.96億元，受新增產線人工成本堆高，以及業外轉投資南山人壽獲利縮水影響，較去年同期減少22.7%，每股稅後純益1.22元。

展望未來，寶成表示，儘管全球貿易政策變化、消費信心不穩、匯率波動加劇，及主要經濟體貨幣政策走向等外部挑戰，增加經營環境的不確定性，但集團對於運動相關產業的長期發展仍保持信心。

其中，在製鞋業務方面，寶成將繼續靈活調整產能配置且多元化佈局，以平衡訂單需求、生產排程與勞動力供應，同時推進中長期產能擴充計畫。寶成董事會稍早已通過印度建廠計畫，初期投資金額逾67億元。

寶成第1季合併營收670.30億元，較去年同期增加37.41億元，年增5.9%，成長動能主要來自製鞋業務訂單維持穩健，有效抵銷運動用品零售及批發銷售相對疲弱的不利影響。

寶成表示，得益於主要品牌客戶訂單動能延續，成品鞋出貨雙數持續增長，加上平均售價亦受惠於優質產品組合的正向效益帶動，推升製鞋業務營收年增10.8%，占比提升至65.2%。

運動用品零售及批發業務方面，雖然第1季線上銷售相對持穩，但整體消費環境複雜多變，加上實體門店客流量持續低迷，致使營收較去年同期減少2.2%，占比降至34.4%。

寶成指出，儘管製鞋業務產能需求保持高位，但部分製造廠區產能利用率高於平均，導致產能負載不均，且新增產線仍處於爬坡階段，人力增加推高人工成本；另一方面，運動用品零售及批發業務也面臨折扣競爭壓力。

受此影響，寶成第1季合併營業毛利率，由去年同期的25.5%下降至23.3%，減少2.2個百分點，合併營業毛利156.12億元，亦較去年同期減少3.2%。

在合併業外收入方面，第1季依權益法認列投資收益為26.58億元，較去年同期減少2.54億元，其中來自認列直、間接持股18.09%的南山人壽轉投資收益21.38億元，較去年同期減少2.65億元。