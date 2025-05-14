裕慶財報／第1季 EPS 1.16元 商用展示架客戶需求升溫

裕慶-KY（6957）公布第1季合併財報，受商用展示架部分訂單配合客戶展店時程遞延、美國海關查驗加嚴擾亂訂單出貨認列，以及上市股本膨脹等因素影響，致第1季稅後純益6,397萬元、年減71.3%，每股稅後純益1.16元。

裕慶第1季商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為83%及13%。

在商用展示架業務方面，隨著關稅上檔風險確定，目前客戶下單、拉貨已轉向積極，並因應急單需求提升兩岸生產基地供貨效率，大陸兩廠採24小時不間斷生產，有機會隨著整體產能稼動率拉升、在手訂單認列排程穩定下，進一步精進營運獲利。

裕慶表示，將積極深化商用展示架業務動能，拓展非美區域業務接單，在新一輪供應鏈重組趨勢下，提高集團全球市場競爭力。

裕慶憑藉「設計+製造+服務」一條龍業務模式，因應多元零售、品牌客戶啟動展店、門市升級計畫，近期陸續接獲美國百貨零售連鎖店（K）秋季店門市、美國家居裝修龍頭（H）展示架閉門系統訂單，並逐步放量。

另外，第1季成功提案的平價服飾與家飾零售商（R）門市收銀區改造，也得到客戶高度青睞，第3季將迎來大幅放量改造計畫，有助於堆疊整體營運良好動能。

展望未來，裕慶表示，近期有望隨著美中下調雙邊關稅，進一步推升美國客戶的下單、拉貨力道。

另針對客戶門市設計朝向「未來商店」概念，導入自動化結帳、智慧電子標籤展示架、智能閉門系統等需求提升，裕慶強調除有相關訂單實績，並持續與客戶進行新一波客製化商用展示架專案設計，有望創造未來營運良好加分效果。