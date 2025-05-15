潤泰全第1季 EPS 3.16元 轉投資營運穩

潤泰全（2915）昨（14）日公布首季財報，首季稅後純益32.9億元，年減26.2%，每股稅後純益（EPS）3.16元。潤泰全副總李天傑表示，公司今年首季獲利中，主要來自認列轉投資的南山人壽約25.38億元、潤泰新7.7億元。

針對獲利衰退，李天傑表示，主因首季美國公債殖利率上升，全球經濟金融動盪，導致認列南山的金額較去年同期少了10幾億元。展望第2季，李天傑表示，美國關稅問題變幻莫測，加上匯率問題等對金融產業營運造成壓力，發展充滿變數。

潤泰全旗下業務包括紡織與零售、轉投資的南山人壽與潤泰新營運穩健，待售土地資產概估逾百億元，潛在獲利豐富。土地資產方面，觀音廠4,600坪土地已於去年10月標售，預估市值達10.89億元，正與潛在買家洽談中；中壢一廠5,500坪土地正進行工業用地變更為住宅用地程序。