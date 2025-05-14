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保瑞CDMO業務成長強勁 第1季EPS 13.55元創同期高

中央社／ 台北14日電

生技股王保瑞藥業今天公布第1季財報，營收為新台幣44.8億元，歸屬母公司業主淨利為13.99億元，年增95%，每股純益（EPS）為13.55元，受惠於CDMO（委託開發暨製造服務）業務強勁成長與業外收益一次性貢獻，使營收、獲利、EPS皆創同期新高。

保瑞表示，第1季CDMO業務營收創下歷史新高，年增逾5成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例穩定。位於明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）廠區於第1季開啟首個CDMO業務，預期今年先蹲後跳，即將進入投資北美的收成期。

另外，位於明尼蘇達州的普利茅斯（Plymouth）生產區域調整，已提前於第1季全面完成，該廠區在財報表達上轉列為停業單位，保瑞第1季營收因此較每月自結公告營收迴轉新台幣3.5億元為44.8億元。

保瑞也指出，去年策略投資泰福案，訂定合併基準日為今年1月，第1季處分保瑞生技所帶來的淨利，以及認列泰福生技虧損，相抵後淨貢獻業外收入為24.4億元，繼續營業單位每股基本純益達26.54元；加上Plymouth停業單位影響每股純益12.99元，使保瑞第1季每股純益為13.55元，歸屬母公司業主淨利為13.99億元。

保瑞董事長盛保熙表示，營運上加快調整速度雖在短期造成毛利與獲利壓力，但調整是強化資源配置與提升資產報酬率所必經，預期事業體瘦身與產品線優化將可每季釋放約2億元現金流。

保瑞表示，將持續深化CDMO加全球銷售的雙引擎策略，在完成第1季必要營運重組後，不僅將突顯去年關鍵性併購的長期價值，也將展現營運槓桿效益，並改善現金流與資產負債表品質。

保瑞 營收

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