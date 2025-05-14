寶成：首季製鞋訂單穩健 每股稅後盈餘1.22元
製鞋大廠寶成工業今天董事會通過第1季財務報告，合併營業收入為新台幣670.3億元，歸屬於本公司業主稅後淨利35.96億元，每股稅後盈餘1.22元。
寶成工業說明，第1季合併營收670.3億元，年增5.9%，此成長動能主要來自於鞋類製造業務訂單維持穩健，有效抵銷運動用品零售、批發業務銷售相對疲弱的不利影響。
鞋類製造業務仍是今年第1季合併營收主要來源，得益於主要品牌客戶訂單動能延續，成品鞋出貨雙數較去年同期持續增長，加上平均售價受惠於優質產品組合的正向效益所帶動，推升鞋類製造業務的營業收入較去年同期增加10.8%，占合併營收比重提升至65.2%。
運動用品零售及批發業務方面，雖然今年第1季線上銷售相對持穩，但整體消費環境複雜多變，加上實體門店客流量持續低迷，使運動用品零售及批發業務營收較去年同期減少2.2%，占合併營收比重降至34.4%。其他業務今年第1季占合併營收比重維持0.4%。
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