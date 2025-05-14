海悅財報／首季獲利3.57億元、年減61% EPS 2.35元低於去年同期

「擎天森林」交屋，海悅國際（2348）14日公告首季財報，第1季合併營收達17.18億元、年減24.6%，惟業外部分因有未實現評價損失1.13億元，同時「擎天森林」完工挹注，單季稅後純益3.57億元、年減61.1%，每股純益2.35元，低於去年同期的7.93元。

海悅指出，受到今年國內房市進入冷靜期，不動產代銷收入下滑，對照去年同期房市熱度大好、基期墊高下，以致首季營運不若去年同期。

海悅國際今年前四月合併營收達24.41億元，年減幅已逐步收斂至12.5%；海悅表示，集團多角化布局效益將陸續顯現，下半年規劃有新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等三大建案將陸續完工、貢獻營運。

海悅指出，集團在國內在手代銷建案之總銷金額合計約3,300億元，代銷本業業績來源無虞。

海悅表示，國內剛需的買氣需求仍在，認為在買賣雙方對房價建立共識後，預售市場成交量將活絡，房市將逐步穩中求升。

展望後市，海悅國際指出，第2季仍須觀察各建案來客表現與房價變化，並持續與理念契合的建商參與重點都更活化案，另外公司代銷、營建、轉投資收益多元布局，且每年亦將有多個投資收益建案挹注營建收入，將維持營運體質良善，隨著區域房市銷售展望佳，營運中長期審慎樂觀。