美利達財報／第1季獲利4.18億元 EPS 1.4元與去年同期相當
美利達（9914）公布第1季財報，第1季營收75.68億元，年增29.48%；稅後淨利4.18億元，年增0.7%，每股稅後純益1.40元則與去年同期的1.39元相當。
巨大（9921）集團已在9日公布第1季財報，巨大第1季合併營收為168.5億元，年增4.9%。稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後純益0.94元。
自行車產業原先預期在去年下半年復甦，但受到整體環境因素影響，通路端雖然庫存水位已降低，但消費意願薄弱，去年下半年的表現並不如預期。原本認為今年需求可望回升，目前則觀察美國總統川普關稅政策的影響，以及中國大陸市場的發展。隨著歐美市場自行車銷售旺季即將來臨，有望帶動第2季及第3季的市場需求回升。
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