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山林水財報／第1季 EPS 0.92元 手握百億工程案量

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

山林水（8473）14日公告財報，第1季稅後純益1.67億元，年增29.5%，每股稅後純益（EPS）0.92元。山林水指出，目前手握多筆重大工程案件，在建工程量達百億元，陸續將於今年到未來5年完工，為未來營運增長提供持續動能。

山林水指出，目前在手案量包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠、臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程、宜蘭地區水資源回收中心第二期工程等。

其中，高雄楠梓污水處理廠預計今年陸續完工並投入運行，將大幅提升公司污水處理能力。同時，中科污水處理廠新增MBR（膜生物反應器）系統，並啟動擴二污水處理廠建設，處理水量將從目前的7.7萬噸/日增加至13萬噸/日。

高階水處理方面，永康水資再生水工程已提早完成二期工業供水，工業用水日供水量新增 1.55萬噸，對於營收穩定性將帶來助益。此外，台中福田再生水廠正加速興建，預計於2026年正式營運，屆時每日最高供水量將達 5.8萬噸。高雄楠梓再生水廠則分三期進行建設，其中第一期工程將於2028年完工，第二、三期則分別於2029年與2030年啟用，最終供水量將達 7萬噸/日。

山林水表示，近年來積極深耕水資源處理市場，目前旗下已有19座污水處理廠，市場占有率高達25%，透過BOT與BTO特許經營模式，公司穩步累積長期穩定收益，並持續推動大型專案落地，增強自身競爭力。

山林水 水資源

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