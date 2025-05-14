中保科財報／第1季年增13%、EPS 1.59元 電腦展秀台灣 AI 無人機實力

中保科技（9917）14日公布第1季財報，營收達46.37億元，年增率達8.3%，稅後純益為7.05億元，年增率還超過營收達13.87%，每股盈餘為新台幣1.59元。今年中保科技也要展現研發實力，首度參加5月20日-5月23日的COMPUTEX國際電腦展，並持續聚焦「Smart City All in One」為概念主軸，展現AI智慧城市的全方位解決方案。

中保科技表示，第1季獲利繳出亮眼成績單，中保科技集團也宣布，將首度參加5月20日-5月23日的COMPUTEX國際電腦展，並持續聚焦「Smart City All in One」為概念主軸，展出創新的「AI無人機平台」技術以及首款AI虛擬警衛「信賴哥」，展現中保科在AI智慧城市的全方位解決方案。

中保科第1季營業利益為8.12億元，年增16.76%；稅前淨利為8.85億元，年增率15.68%，顯示中保科近年在核心業務科技保全系統仍維持穩定成長，AI智慧城市應用、運鈔、物流表現亮眼，也凸顯集團多元化發展策略的成功。

展現強勁成長動能，在業績亮眼的同時，中保科技集團也首度宣布參展COMPUTEX國際電腦展大動作布局，於南港展覽館一館精心打造「Smart City All in One智慧城市整合展示場域」，以六大AI創新亮點，宣示作為智慧城市開創者技術實力。

中保科董事長林建涵表示，中保科守護一棟樓、進化到守護一座城市，憑藉多年在安防領域的累積深厚實力，這次是中保科技首度參與全球指標科技盛會，也要展現台灣科技保全安防技術，已能夠為城市管理者提供一站式的智慧化解決方案，助力城市治理更加高效、精準，從整合空中與地面系統安全，就是希望在智慧城市防護、緊急應變、公共安全等面向，創造更有效率、更即時的智慧守護新標竿。

監控、異常行為識別等複雜任務，為企業及社區安全管理提供全新模式。「信賴哥」不僅具備傳統保全服務的基本功能，更能通過持續學習不斷優化自身的判斷能力，實現真正智能化的安全管理。

開創台灣無人機科技保全新紀元中保科技集團將在展會上重磅發布的AI無人機整合應用平台，這也是台灣科技保全業首創應用，一經推出便引發業界廣泛關注。該平台整合了AI影像辨識、自動導航、即時監控等前沿技術，能夠為大型建築、能源設施、工業園區等提供高效的空中巡檢與安全監控服務。

此外，展區還設置了「整點起飛」活動，每整點進行一次實景無人機飛行展演，生動呈現無人機在安防、救災等領域的實際應用場景。為了讓參觀者更直觀地感受智慧科技的魅力，中保科技特別打造了沉浸式無人機飛行體驗區，通過360度全景投影技術，模擬不同場景下的無人機巡檢作業，包括高層建築外立面檢查、大型工業園區安全巡邏等。

另外，在自動化機器人應用上，現場也展出中保科技AI巡檢機器人。這款智能機器人具備自主導航、障礙物識別、異常事件感知等核心功能，能夠取代人工在危險或複雜環境中進行常規巡檢工作，大幅提升巡檢效率及安全性。