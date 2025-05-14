快訊

陳大天閃兵25萬元交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太都不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

望隼：矽水膠彩片取得認證 力拚下半年成長

中央社／ 台北14日電

隱形眼鏡大廠望隼今天舉行法說會，總經理石安表示，公司今年3月已取得中國市場矽水膠彩片產品認證，預計下半年開始出貨，矽水膠產品毛利率比現有產品高出3至5%，隨著新產品推動及產品組合優化，可望提升下半年毛利率，進而推升營運表現。

望隼今年第1季市場占比，以日本市場占比最高為54%，其次為大陸市場占比41%，台灣市場占比5%。

望隼今年第1季財報，營收為新台幣8.1億元，歸屬母公司淨利為1.92億元，年增5.4%，每股稅後純益（EPS）為3.32元。石安表示，日本市場方面，第1季營收占比已超過50%，因導入新客戶以及推出新產品；第二代濾藍光產品的全面換新，也將為望隼帶來穩定營收成長，日本市場全年營收可望持續保持強勁成長。

另外，中國市場第1季遭遇去化庫存的挑戰，但隨著第2季訂單回升，並備戰即將到來的618購物節，預計營收將迅速回升，為下半年營運打下基礎。

石安指出，公司營收成長主要來自於新產品的推出及新客戶的加入，下半年表現將優於上半年。為應對下半年尤其中國大陸市場雙11需求高峰，望隼在中國新增2條生產線，預計每月可提升320萬片的產能，為後續營運提升出貨量和市占率。

展望未來，他說，隨著散光產品及矽水膠產品的上市及產能擴充的推進，望隼營收與毛利率將迎來雙重成長；未來望隼將積極拓展國際市場，加強全球產能布局，今年業績有望穩步增長。

日本 營收

延伸閱讀

去日本玩「新增一物」不能帶上飛機 官方公告：手提、託運都一樣

傳日本自衛隊2人教練機墜落 目擊者急報案嚇喊「噴射機墜毀了」

美中關稅戰休兵90天！川普不排除與習近平討論貿易細節

不能捨棄詠唱嗎...《BLEACH》日本主題餐廳點黑棺需完整詠唱

相關新聞

中鋼6月盤價每噸調降600元

中鋼（2002）今日召開2025年6月月盤盤價會議，因近期新台幣匯率升值劇烈，衝擊下游加工出口產業，客戶觀望氣氛濃厚，目...

中鋼最新6月盤價全面下修 每公噸跌600元

中鋼（2002）14日下午開出最新6月盤價，熱冷軋全面下修，每公噸跌600元，同時搭配多元方案，協助客戶接單。

台泥第1季每股賺0.07元

台泥（1101）昨（13）日公布今年第1季財報，受到業外收益減少影響，單季稅後純益5.27億元，相較去年同期19.56億...

泓德拚2025年績增三成

太陽能股王泓德能源（6873）董事長謝源一13日指出，今年在日本、菲律賓及澳洲等海外市場均已布局完成，明年起開始顯著貢獻...

日勝生樂齡宅 Q4交屋

日勝生（2547）昨（13）日召開法說會，日勝生指出，旗下樂齡大案「三芝日初不老莊園」第一期的消檢作業都已經完成，總銷約...

高力第1季 EPS 1.46元 海內外擴產

高力（8996）昨（13）日公布首季財報，首季稅後純益1.3億元，年增8.3%，稅後純益（EPS）為1.46元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。