保瑞財報／首季大賺14億元、年增95% 營收與 EPS 雙創歷史同期新高

保瑞（6472）14日公布今年首季財報，單季合併營收44.79億元、年增56.7%，稅後淨利13.99億元、季增1.31倍、年增95.3%，每股稅後純益（EPS）13.55元，營收與EPS皆寫下歷史同期新高。

保瑞藥業表示，第1季CDMO業務營收創下歷史新高，年增逾五成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例相當穩定，明尼蘇達州的Maple Grove廠區於亦於第1季開啟首個CDMO業務，經歷第1季的營運優化，預期今年先蹲後跳，即將進入投資北美的收成期。

除此之外，受惠產能與劑型增加以及全面擁有三個劑型的特殊專科用藥Vigabatrin繳出亮麗的市占率成績單，尤以VIGAFYDE在新病患市場超過七成的市占率最為可觀，儘管學名藥銷售放緩，第1季毛利率與營業利益率仍較上季回溫至42%與15%。

明尼蘇達州Plymouth生產區域調整已提前於第1季全面完成，故該廠區於財報表達上轉列停業單位，第1季合併營收因此較每月自結公告營收迴轉新台幣3.5億元為44.8億元；保瑞同步針對美國市場學名藥產品線進行去蕪存菁，汰除15項產品，其中非自Plymouth廠區生產的產品於第一季認列存貨減損，影響成本約新台幣3億元，約近7%的毛利率。

第1季由於策略投資泰福案中，處分保瑞生技所帶來的淨利，以及認列泰福生技虧損，相抵後淨貢獻業外收入新台幣24.4億元，繼續營業單位每股基本盈餘達26.54元；Plymouth停業單位影響每股基本盈餘為12.99元，致使第1季EPS為13.55元；稅後淨利為13.9億元。

董事長盛保熙表示，營運上加快調整速度雖在短期造成毛利與獲利壓力，但調整是強化資源配置與提升資產報酬率所必經，預期事業體瘦身與產品線優化將可每季釋放約新台幣2億元的現金流。盛保熙董事長進一步指出，保瑞專注於CDMO業務中具高度影響力的技術，製藥產業目前僅20%至30%的製造業務外包，但預計外包比重將在此波政經局勢動盪、供應鏈重組中快速上升。

外包製造與過去認知中的暢銷藥物需求不同，現已拓展至特殊藥品與客製化的先進治療模式，不穩定的成分或複雜劑型將驅動新一輪資本支出投入，而這正是保瑞併購北美產能與藥物後，與被收購公司共同打造競爭優勢的布局，建立與全球一線CDMO並駕齊驅的關鍵能力。

CDMO業務方面，不計內部客戶第1季營收達19億元，約占整體營收的39%。保瑞正推進明尼蘇達州的Maple Grove廠區分階段共數千萬美元的資本投資計畫，目的在建立一線北美製造基地實力，本次擴建聚焦於強化口服固體製劑（OSD）與無菌製劑的製造能力，全面部署的時程將橫跨數年；值得一提的是，公司正與包含既有與潛在客戶在內的四間製藥公司進行積極洽談共同投資機會，將擇期送董事會審議，後續更可望積極承接具規模體量的特殊劑型轉單需求。

保瑞目前已有多個客戶進入合約研擬階段，可望進一步強化保瑞在北美高門檻製劑市場的佈局與競爭優勢。此外，馬里蘭無菌針劑廠Flex Pro快速線已提前完工，第3季初可望上線量產，董事會於14日通過無菌自動生產線資本支出案，擬擴充具隔離系統（Isolator-based）設計的無菌填充產能與製程能力，滿足市場對先進製程技術的需求；現已有20項來自新客戶與現有客戶亟待上線的專案。

而特殊專科藥經銷商整合已順利完成，縝密的行銷網絡推進順暢，Q1小兒癲癇VIGAFYDE口服液的Medicaid（美國政府為低收入者提供的公費健康保險計畫，由聯邦與州政府共同資助）市場曙光乍現，不僅流程簡化，補助標準也較過去明確，預期將有助於VIGAFYDE進一步切入既有病患之「轉換市場（switch market）」。保瑞集團在去年整合保盛、Upsher-Smith與Pyros團隊後，確立中樞神經類特殊專科用藥研發方向，預計今年底可向美國FDA送件首個自主研發的嬰兒期嚴重肌痙攣性癲癇505(b)(2) Stiripentol，並推進其他相關治療領域的研發案，加速進軍罕病市場。

整體而言，保瑞持續深化「CDMO +全球銷售」雙引擎策略，在完成第1季必要的營運重組後，不僅將突顯去年關鍵性併購的長期價值，亦將展現營運槓桿效益，並改善現金流與資產負債表品質。