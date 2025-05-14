廣華財報／拉貨力道及產品結構表現佳 第1季實現營業及稅前淨利負轉正

廣華-KY（1338）第1季合併營收12.98億元，季減8.17％，年增12.12％；營業毛利為新台幣3.34億元，季增15.83％、年增31.08％；營業淨利為新台幣130.4萬元；稅後虧損1,089.1萬元，稅後每股虧損0.13元，虧損已大幅收斂。

廣華-KY指出，第1季主要受惠於中國大陸境內自主、合資品牌如比亞迪、賽力斯、本田新車款的量產投入及墨西哥廠的拉貨力道強勁，創造營收規模擴大的同時，高毛利率的產品拉貨維持高水位，在產品組合優化，結合高產能稼動率、成本費用支出嚴控、匯兌損益挹注之下，除毛利較去年同期絕對金額成長31.08％，毛利率也增加3.72個百分點、達25.72％之外，也挹注廣華第1季在營業淨利、稅前盈餘負轉正，稅後EPS較去年同期虧損也有顯著收斂。

根據中國汽車協會與乘聯會最新報告，中國大陸第1季度新能源車銷售較去年同期增長47.1％，滲透率攀升至41.2％，而第1季度乘用車平均價格雖因價格戰壓力較去年同期下降5％，單價30萬元以上之高端新能源車市場卻有45％之激增，包括問界M9等車型熱銷，顯見大陸新車銷售市場有明顯朝向高階款與智能化趨勢，而廣華-KY長期以來投入高階汽車內飾件產品，今年於轉印、塗裝及發光等較高利潤產品皆有新車型陸續加入出貨放量，也將持續於智能化、低汙染製程、光電整合等領域投入研發維持高度競爭力與關鍵供應的地位，持續搶攻更多市場份額。

第2季隨著吉利汽車子品牌領克推出的全新SUV車款領克900以及東風日產推出的平價純電轎車N7加入量產拉貨行列，有助在產品結構組合的優化下，持續精進整體獲利表現。

而對於關稅的挑戰，廣華指出，目前集團從中國大陸、墨西哥銷往美國之出貨短期皆受到影響，然公司已與客戶持續密切溝通、掌握出貨進度與排程，並彈性調配產品生產據點，從長期而言，因集團早已在川普2.0前進行在地化生產供應提前布局，以及產品原物料產地的調整，因此，除了對整體營收占比影響有限之外，墨西哥廠亦可望成為各家車廠客戶就近供應北美地區的新選擇，為廣華帶來良好的業務開拓空間，並對整體營運帶來新一波的成長動能。