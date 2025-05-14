潤泰新財報／第1季 EPS 1.24元 今年預計推3大案

潤泰新（9945）14日發布首季財報，第1季稅後純益33.79億元，年減49.7%，每股稅後純益（EPS）1.24元。潤泰新指出，去年首季因為有出租南港玉成大樓六成，認列投資性不動產公允價值評價利益約40億元，所以今年首季才會下滑，不過南山收益與去年同期持平。

潤泰新今年共有3筆個案可完工交，合計完工量約80~85億元，其中「潤泰左岸生活」去年已完工，上半年會將剩餘的兩成營收認列完畢，「大安富陽」預計第3季認列營收，「潤泰峰左岸」預計第3季完工，第3、4季認列營收。

推案方面，潤泰新今年預計推出3案，包括總銷預估約75億元的北士科「潤泰之森」，該案規劃一棟塔樓及16戶連棟別墅，塔樓地上33樓、連棟別墅地上4樓，全區地下4樓，共案196戶，預計6月後推案。

另還有台北市中山改建案「華山松江」，總銷約17億元，共62戶，預計5月後推案，「印象左岸」則為自建自售案，共105戶，總銷約22億元，預計下半年推案。

潤泰近年積極參與都更合建領域，今年拿下台北市大安區台大周遍都更合建案，潤泰新指出，未來布局以雙北為主，由於注重風險，因此會選擇交通便利性高的地區，公司會持續評估精華地段都更改建案，也會參與各大捷運聯開案、公辦都更案等。