Gogolook財報／第1季EPS達0.26元 營業利益創歷史新高

信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）（原上市股票簡稱「走著瞧-創」）14日公布第1季營運表現，單季營收創歷史新高，營業利益創營運來最佳，每股純益0.26元。看好各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，Gogolook表示，今年重回高速成長軌道。

Gogolook 預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。Gogolook為台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，並即將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司。Gogolook將在15日於凱基證券舉辦第1季法人說明會。

Gogolook第1季合併營收為2.39億，季減3.2%，年增14.4%，創下歷史同期新高，受惠於業務規模持續擴張與經營效率提升，營業淨利1,000萬元，較去年同期200萬大幅成長，較上季營業虧損300萬有轉虧為盈表現，創下公司營運以來的最佳紀錄，歸屬母公司業主淨利為829萬元，較去年同期0.12億元衰退，較上季0.04億元有轉虧為盈表現，每股純益為0.26元。

展望2025年，由於軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，Gogolook指出，在營收持續成長並達到關鍵規模 （Critical Mass） 後，搭配AI技術持續提升營運效率，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

此外，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook表示，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，看好今年重回高速成長軌道。

Gogolook指出，受惠於海外市場擴張與多元產品成長，從營收來源來看，企業端防詐服務，在企業需求成長與海外擴張下，加上收購ScamAdviser於去年7月開始併表，營收成長動能最強，年增70%，占營收比重9%。

此外，Gogolook指出，金融科技服務以袋鼠金融為主的，在流量持續增加與持續推出創新服務下，第1季貢獻營收年增47%，占營收比重24%。消費者防詐方面，數位廣告營收年減17%、占營收比重34%，主因受去年第2季開始受消費景氣波動影響所致，然目前已緩步回升。然訂閱收入持續隨海外市場擴張成長，年增33%，占營收比重33%。

Gogolook強調，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。