南寶法說會／執行長：不受美國關稅影響 年營收創高目標不變

南寶（4766）14日召開今年第1季法說會，執行長許明現表示，雖然美國對等關稅等外部因素帶來不確定性，在持續開發新產品與應用下，今年營收再創新高的目標將不會改變，但會持續密切觀察美國對等關稅相關影響，持續推動創新「NextGen」成長策略，研發新產品與應用加速成長，強化長期競爭力，以降低外部風險。

南寶今年前四月合併營收75.4億元、年增10.3%；第1季稅後淨利7.29億元，年增3.2%，每股稅後純益（EPS）6.05元；第1季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高。

南寶2024年股東權益報酬率（ROE）18.96%，今年首季為5.3%。許明現表示，將持續強化ROE，長期目標要達成20%以上。

許明現指出，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司仍然目標今年營收再創新高。

他強調，將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。此外，接著劑雖在製造成本中占比不高，但對終端產品品質至關重要。南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，深化研發投入，提升產品性能，為客戶創造更高價值。公司亦在永續經營、優秀人才招募與培育等多方面強化長期競爭力，藉此降低外部風險衝擊，並靈活把握市場變化帶來的成長機會。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。

在鞋材接著劑業務方面，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，公司也正密切觀察訂單動態及後續發展。南寶將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前成果已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業的成長，進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年仍期待持續成長。南寶持續開發新的成長機會，提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。其中，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的長期成長動能，將提升資源投入。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，主要服務台灣與亞洲當地市場，今年持續著重在提升獲利表現。