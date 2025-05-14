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中鋼6月盤價每噸調降600元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2025年6月鋼品盤價調整金額。(資料來源：中鋼)
中鋼2025年6月鋼品盤價調整金額。(資料來源：中鋼)

中鋼（2002）今日召開2025年6月月盤盤價會議，因近期新台幣匯率升值劇烈，衝擊下游加工出口產業，客戶觀望氣氛濃厚，目前匯市雖暫已回貶趨穩，為協助下游用鋼產業並確保接單競爭力，針對6月月盤產品，盤價全面下調，同時依客戶各產業特性，持續搭配多元方案，攜手下游共同爭取訂單。

中鋼表示，美國關稅政策談判牽引全球經濟，陸續與英國、中國大陸達成初步協議，經濟不確定性有望逐步趨緩。聯準會維持利率穩定並示警經濟風險，IMF將今年全球經濟成長率由3.3%下修為2.8%，台灣方面，主計總處公布第1季經濟成長率高達5.37%，顯示基本面表現穩健，4月底IMF最新報告則預估台灣全年經濟成長率為2.9%，然近期新台幣大幅升值影響出口動能，後續變化仍待觀察。

美國熱軋鋼捲出廠行情略為回檔，但仍維持於每公噸1,000美元之上。歐洲需求復甦緩慢導致買氣保守觀望。中國大陸央行降準降息釋放人民幣1兆元資金，有利支撐市場需求。鐵礦砂價格持平於每公噸95~100美元，煉焦煤價格於185~195美元間盤整。中國大陸寶鋼6月平板類產品以平盤開出，鞍鋼則是平或跌盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調降17美元，亞洲鋼價呈弱勢盤整態勢。

新台幣 經濟成長率

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