快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

億豐首季財報優於預期 股價攻漲停、創2個多月來新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

億豐（8464）昨日公告首季財報，優於市場預期，吸引追價買盤進駐，推升盤中股價來到漲停價位435.5元，創2個多月來新高價，且成交量明顯放大。法人表示，億豐首季財報優於市場預期，加上今年以來二度調漲產品報價，以及美中關稅衝擊可望降低，激勵投資人信心回升，成為盤面焦點之一。

億豐公布2025年第1季財報，受惠品牌調漲與成本穩定，單季營收達72.7億元，年增15.2%，稅後純益17.8億元，年增24.4%，每股稅後盈餘6.07元，顯著優於市場預期，儘管處於傳統淡季，仍展現強勁韌性。

億豐首季毛利率明顯改善，達58.2%，較去年同期提升4.1個百分點，主要受惠於旗下客製化品牌Norman調漲價格後，銷售穩健、市占提升，帶動整體產品組合優化。法人表示，雖然部分產品價格上調，但億豐與競品間的價格差距依然具吸引力，未對銷售造成明顯影響。

在全球貿易緊張背景下，億豐展現靈活的產地布局能力，採多元分散策略應對，包括固定尺寸產品全數移往柬埔寨生產，以避開關稅問題；而客製化產品中，約四成銷美訂單已由墨西哥廠供應，剩下來自中國的比重預估僅25%。法人研判，即便中國製產品面臨關稅，考量墨西哥免稅生產的加權平均效應，整體售價僅需小幅調整即可反映成本，對營運衝擊有限。且隨著美中貿易壓力下降，也有利億豐營運穩定性。

億豐 財報

延伸閱讀

又是關稅影響 Sony全年度財測不如預期 將實施庫藏股

新iPhone漲價不是因為關稅 挨酸巧立名目！網嘲諷：多了72道工法

瑞典提議歐盟加入CPTPP 降低川普關稅衝擊

圖表看時事／美中關稅暫停火！聲明重點、兩國貿易5關鍵商品一次看

相關新聞

台泥第1季每股賺0.07元

台泥（1101）昨（13）日公布今年第1季財報，受到業外收益減少影響，單季稅後純益5.27億元，相較去年同期19.56億...

泓德拚2025年績增三成

太陽能股王泓德能源（6873）董事長謝源一13日指出，今年在日本、菲律賓及澳洲等海外市場均已布局完成，明年起開始顯著貢獻...

日勝生樂齡宅 Q4交屋

日勝生（2547）昨（13）日召開法說會，日勝生指出，旗下樂齡大案「三芝日初不老莊園」第一期的消檢作業都已經完成，總銷約...

高力第1季 EPS 1.46元 海內外擴產

高力（8996）昨（13）日公布首季財報，首季稅後純益1.3億元，年增8.3%，稅後純益（EPS）為1.46元。

炎洲第1季每股純益0.12元 董總將異動

炎洲（4306）昨（13）日公告首季財報，雖單季毛利率與去年相當，但因台股隨美關稅重挫，認列股票跌價損失，單季稅後純益0...

潤弘攻虛擬、自動化市場

潤弘（2597）昨（13）日股東會，潤弘董事長李志宏表示，2025年集團將邁入高科智能建廠領域，透過與兩大高科技大廠合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。