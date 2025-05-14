億豐首季財報優於預期 股價攻漲停、創2個多月來新高

億豐（8464）昨日公告首季財報，優於市場預期，吸引追價買盤進駐，推升盤中股價來到漲停價位435.5元，創2個多月來新高價，且成交量明顯放大。法人表示，億豐首季財報優於市場預期，加上今年以來二度調漲產品報價，以及美中關稅衝擊可望降低，激勵投資人信心回升，成為盤面焦點之一。

億豐公布2025年第1季財報，受惠品牌調漲與成本穩定，單季營收達72.7億元，年增15.2%，稅後純益17.8億元，年增24.4%，每股稅後盈餘6.07元，顯著優於市場預期，儘管處於傳統淡季，仍展現強勁韌性。

億豐首季毛利率明顯改善，達58.2%，較去年同期提升4.1個百分點，主要受惠於旗下客製化品牌Norman調漲價格後，銷售穩健、市占提升，帶動整體產品組合優化。法人表示，雖然部分產品價格上調，但億豐與競品間的價格差距依然具吸引力，未對銷售造成明顯影響。

在全球貿易緊張背景下，億豐展現靈活的產地布局能力，採多元分散策略應對，包括固定尺寸產品全數移往柬埔寨生產，以避開關稅問題；而客製化產品中，約四成銷美訂單已由墨西哥廠供應，剩下來自中國的比重預估僅25%。法人研判，即便中國製產品面臨關稅，考量墨西哥免稅生產的加權平均效應，整體售價僅需小幅調整即可反映成本，對營運衝擊有限。且隨著美中貿易壓力下降，也有利億豐營運穩定性。