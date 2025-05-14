長榮海運股價創史上新高 領軍航運股走揚

美中5月12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅。隨著這個消息傳出後，全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，市場看好的出貨過渡壓縮後需求出現供給不足的商機，推升長榮海運（2603）今天股價創史上新高，最高來到245元，漲幅達5%，帶動萬海（2615）也開始邁向百元的目標挺進。

長榮海運第1季稅後純益273.58億元，年增57.39%，每股盈餘(EPS)12.64元，年增55.28%；長榮先前董事會通過擬每股配發32.5元現金股利，若以13日收盤價232.5元計算，股息殖利率逾13.97%，獲利出現想像空間，今天股價順利創下新高。萬海今1季獲利也繳出亮麗成績單，EPS3.11元，萬海一度最高來到96.9元，漲幅也達到5%。陽明海運（2609）一度股價來到80.4元，漲幅達3%。

13日傳出長榮等在內多家海運業者，立即向美國知名麻薩諸塞港務局(Massachusetts Port Authority)提出90天期間要增加進入港口的申請。業界推估，隨著貨量回升將進一步推升運價走揚。

萬海航運分析，關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增，由於變化太大，全球的船舶調度需要時間，勢必進一步推升運價走強。

美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，即將就會開始出貨，業界推估下周開始出貨就會開始恢復，全球貨櫃輪的運價將一路墊升上去。

陽明也表示，第2季航運市場受對等關稅政策影響，中國大陸往美國出口貨量下降，歐洲、地中海、亞洲近洋線與澳洲、中東等各航線表現則均較第1季穩定，中美貨載量回需求增加應可期待。

國內的物流業者分析，隨著美中關稅傳出好消息，全球貨量會開始不斷增加，過去拖延1個多月的時間沒有出貨，需求會慢慢出籠，過去減少跟急速的需求出籠，都會造成運價墊高；另外，美國總統川普對於全球的關稅政策是否展延，再來要注意7月9日政策變化，將影響貨櫃輪變化新關鍵。

三大貨櫃航空同步指出，面對國際政經及供應鏈諸多不確定因素，秉持著穩健踏實的經營方針，將密切掌握市場需求及貨流變化，積極靈活地調整船隊配置，優化航線貼近客戶的需求，並朝向高效、減碳、智慧化的航運目標邁進。