建漢財報／第1季 EPS 2.31元好會賺 因為這兩個業外

網通廠建漢（3062）第1季轉虧為盈，且獲利爆衝，每股純益2.31元，主因來自兩個業外貢獻，一為對於台揚（2314）的認列方式改變，二維重慶廠房不租，改租越南廠房。

建漢第1季營收8.68億元，毛利率10.28%，優於去年同期的負數，低於上季的17.8%，營業損失1.5億元，較去年同期的損失1.25億元，虧損擴大，較上季營業淨利0.49億元由盈轉虧，受惠業外收益8.98億元貢獻，歸屬母公司業主淨利7.43億元，較去年同期淨損160萬元，及上季稅後淨損0.21億元，有轉虧為盈表現，且獲利爆衝，每股稅後純益2.31元。

根據建漢公告補充解釋淨利增加說明，今年1月9日因轉讓台揚持股超過選任時持股之二分之一，依法董事當然解任，對台揚喪失重大影響力，對台揚持股由「採權益法投資」改按其「公允價值」重新認列為透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產，並就差額認列處分投資利益6.69億元。由於並未實際處分，故屬於未實現利益，對建漢財務及現金流量無影響。

此外，建漢指出，集團大陸子公司重慶鴻道富科技，原與承租人簽訂18年廠房使用權，因集團產線已全數轉往越南，於今年1月20日簽訂補充協議提前終止合約，依據租賃負債與使用權資產的差額認列租賃修改利益約2.33億元。