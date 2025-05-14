聽新聞
0:00 / 0:00
炎洲第1季每股純益0.12元 董總將異動
炎洲（4306）昨（13）日公告首季財報，雖單季毛利率與去年相當，但因台股隨美關稅重挫，認列股票跌價損失，單季稅後純益0.8億元，年減58.4%，每股純益0.12元。
據悉，炎洲正啟動世代傳承，董事長李志賢擬退居第二線，由長子、原任房地產事業執行長李書緯出任董事長，預期將於今年股東會後確認此案；炎洲昨日則先公告新總經理人事案，由次子、原任製造事業執行長李其政接任。
炎洲第1季營收為29.94億元，相較去年同期的30.88億元。年減3%，雖毛利率與去年相當，但因台股隨美關稅重挫，認列股票跌價損失，單季稅後純益0.8億元，比去年同期的1.93億元，減少58.4%，每股稅後純益0.12元。
針對世代傳承，炎洲指出，集團二代接班人李書緯銘傳大學國際企業學系碩士，現職炎洲集團房地產事業執行長、炎洲旅館公司董事長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言