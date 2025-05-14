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炎洲第1季每股純益0.12元 董總將異動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

炎洲（4306）昨（13）日公告首季財報，雖單季毛利率與去年相當，但因台股隨美關稅重挫，認列股票跌價損失，單季稅後純益0.8億元，年減58.4%，每股純益0.12元。

據悉，炎洲正啟動世代傳承，董事長李志賢擬退居第二線，由長子、原任房地產事業執行長李書緯出任董事長，預期將於今年股東會後確認此案；炎洲昨日則先公告新總經理人事案，由次子、原任製造事業執行長李其政接任。

炎洲第1季營收為29.94億元，相較去年同期的30.88億元。年減3%，雖毛利率與去年相當，但因台股隨美關稅重挫，認列股票跌價損失，單季稅後純益0.8億元，比去年同期的1.93億元，減少58.4%，每股稅後純益0.12元。

針對世代傳承，炎洲指出，集團二代接班人李書緯銘傳大學國際企業學系碩士，現職炎洲集團房地產事業執行長、炎洲旅館公司董事長。

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