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京城第1季 EPS 1.49元 交屋量大增

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

京城（2524）昨（13）日董事會通過財報，第1季稅後純益5.51億元，年增178%；單季每股純益（EPS）1.49元。

法人表示，去年第1季國內房地產市場已陷入低迷，因此基期相對低很多，京城今年首季主要受惠「新世界」、「美術皇居」以及中都案進帳，墊高單季營收獲利表現，接下來第2季將進到深水區，基本面轉向沉寂。

上市建商主管指出，京城「新世界」預售案去年第4季完工進到交屋高潮，帶動一波營收衝高效應，並延續到今年第1季，交屋量大增有效美化財報。

另一方面，位於美術館周邊的「美術皇居」的餘屋銷售同樣是入帳重點，由於該案是大坪數建案，可能二戶就高達1億元以上，助攻營收向上。

上市建商主管表示，近期高雄房地產市場乏善可陳，買氣一灘死水，目前業界普遍憂心「建商囤房稅」將在7月起實施，建商餘屋持有超過二年最高要被課4.8%房屋稅，是一筆沉重負擔。

加上最近房地產買氣蕭條，各家建商進帳減少，成本壓力卻增加，可能導致很多財力較不雄厚的業者被迫低價售房，直接造成房價下跌，是否導致一波降價潮，有待進一步觀察。

建商 營收

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