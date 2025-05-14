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億豐第1季 EPS 6.07元 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

億豐（8464）昨（13）日公告首季財報，單季毛利率58.21%，年增逾四個百分點，營業利益20.8億元，年增35.2%，匯兌利益貢獻1.3億元，稅後純益來到17.8億元，年增24.4%，每股純益6.07元，獲利創下同期新高紀錄。

億豐表示，北美窗簾市場在第1季需求依然低迷，然而公司憑藉無拉繩升降系統，以及穩定的出貨，反而在市場疲弱中脫穎而出，進一步擴大了北美客製窗簾的市占率。同時相對平穩的固定尺寸營收，結合客製化市占率提升、調價策略，優化整體產品組合結構。再加上墨西哥營運效益持續提升、歐亞D2C電商直營穩健成長，推升整體表現。

展望第2季，儘管關稅政策與地緣風險交織，使市場詭譎多變，億豐透過提前策略布局，盡力降低衝擊。億豐的墨西哥客製化窗簾廠因符合「美墨加協定」，得以享有零關稅待遇，成為短鏈供應的亮點；此外，在關稅生效前，億豐已將部分客製化半成品提前運往美國廠區，這些前置準備也有助於緩解關稅帶來的不確定性。

雖然億豐已善用多種策略布局降低風險，但仍宣布自4月中旬起，上調客製化窗簾價格，以進一步減緩營運風險。儘管價格調升，但在同級產品中，依舊展現出具競爭力的優勢。億豐表示，將進一步擴大市場占有率，持續往增客又增收的目標前進。

為支撐成長，墨西哥第二期廠區也已按計畫於今年第2季投產，強化短鏈供應效益。惟近期美元兌新台幣走弱，可能產生匯兌損失，並影響業外表現。

億豐為全球窗簾製造領導廠商，固定尺寸百葉窗出貨量長年穩居世界第一，並以客製化木百葉窗為主要特色產品。旗下自有品牌NORMAN在美國市場深耕多年，專注於客製化窗簾產品的設計與銷售，並透過街邊門市、設計師合作等多元管道拓展市場。

目前億豐窗簾產品中，客製化比例達七成，固定尺寸約占二成五，由於客製化商品因高度設計與服務導向，毛利表現優於平均。固定尺寸產品則透過大型通路銷售，在北美市場市占率達60%。主要客戶集中於美國地區，包括 HomeDepot、Walmart、JC Penny 等大型零售通路，銷售區域以美國為主，占比約七成，其次為歐洲市場，占比約二成五。

億豐 美國

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