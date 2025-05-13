岱宇財報／首季每股虧0.49元 第2季為產業旺季、接單已排至年底

健身器材製造大廠岱宇（1598）公布第1季合併財報，合併營收18.64億元、年增5.6%，但因第1季認列員工庫藏股認股費用，加上集團啟動歐洲子公司整併程序，一次性整併費用入帳，影響營業費用，致第1季稅後虧損0.77億元，每股虧損0.49元。

岱宇自結4月合併營收5.41億元、年增10.1%，累計前四月合併營收24.21億元、年增7.2%；主要在於第2季為電動輔助自行車產業傳統銷售旺季，剛好與集團健身器材業務形成互補，預期第2季整體營運可望較去年同期呈雙位數增長。

岱宇指出，電輔車ODM業務於今年開始大量出貨，目前第1季電輔車出貨已超過去年全年，而隨著集團近期控管營運成本策略效益顯現，帶動整體毛利率較去年同期增加3個百分點、達36%。

展望第2季，適逢電輔車產業旺季，目前ODM接單已排至年底，營運表現可望優於去年，呈現淡季不淡的態勢。

岱宇表示，由於美國祭出提高全球輸美產品關稅的政策，集團除了已陸續將中國大陸錫頓廠部分輸美產品產能，移回台灣生產基地之外，近期亦與美國主要客戶達成產品漲價協議。

目前，將依照品項不同提高15%至20%的售價，以因應關稅提高所增加的成本，以維持集團整體毛利率；加上目前美國子公司尚有庫存可滿足客戶需求，預期美國對等關稅政策對集團整體影響相對較小。

在電輔車方面，集團電輔車營收大多來自於ODM業務，而客戶表示，現有訂單均屬於中高單價產品，且具有足夠的品牌優勢，目前銷售區域除了歐盟與美、加地區外，近期亦將開始在亞洲地區銷售，因此關稅影響尚在可控制的範圍內。