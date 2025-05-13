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世界健身財報／第1季每股賺0.45元 開設新據點致使獲利下滑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

台灣最大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），13日公布第1季合併財報，合併營收25.7億元，較去年同期成長10%，稅後純益4,928萬元、年減47.7%，每股稅後純益0.45元。董事會並通過設立泰國子公司，正式啟動海外投資拓點計畫。

世界健身表示，第1季營收成長主要得益於公司積極的擴張策略，推動會員數穩定增長及同店銷售提升。然而，受開設八家新據點相關費用影響，導致稅後純益較去年同期下滑。

若第1季扣除新據點損益，稅後純益將達9,887.3萬元，較去年第4季成長63.4%。董事會並通過，第1季暫不發放現金股利。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，今年累計開出的新據點包括：台北木柵、台南仁德、台南安平、台南安南、台南海安、永康永大、雲林虎尾，以及於4月開幕的預售據點新竹新豐。

在短短不到四個月內一口氣開設8家新據點，創下公司紀錄，顯示強勁的未來成長潛力。而根據健身行業慣例，新據點通常需六個月實現正向月營運收入，因此短期內對獲利造成影響。

世界健身預計於今年底啟動的泰國子公司，反映對該地區市場發展潛力的信心。柯約翰說，泰國擁有逾7,000萬人口，人口年齡結構較台灣年輕，且健身滲透率低於3%，被公司視為具顯著成長潛力的市場。

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