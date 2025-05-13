台泥財報／第1季獲利5.27億元、年減73% EPS 0.07元

台泥（1101）13日公布今年第1季財報，受到業外收益減少影響，單季交出稅後純益5.27億元成績，相較去年同期的19.56億元，減少73%，每股純益為0.07元。

台泥表示，該公司第1季合併營收達349.56億元，較去年同期的255.45億元，增加94.11億元，成長36.8%，並創同期新高。

主要歸功於去年成功收購的土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor水泥廠的強勁挹注，兩家子公司在2024年共貢獻台泥一共548億元營收，今年第1季又注入140億元營收，為台泥帶來主要的營運動能。

然而，由於台泥去年同期認列了收購土葡股權，產生一次性13.1億元廉價購買利益的業外收益，墊高了比較基期，因此影響了今年第1季的稅後淨利表現。

總計台泥今年第1季稅後純益為5.27億元，較去年同期的19.56億元，減少14.28億元，減幅為73%，每股盈餘（EPS）為0.07元。而台泥第1季主要收益仍來自穩健的歐洲水泥事業體。

台泥強調，若排除該一次性的業外收益影響，今年第1季來自水泥事業體及其他子公司營運的營收表現依舊維持強勁的成長態勢，包括大陸水泥市場因煤炭價格回落，有效降低生產成本；達和航運旗下水泥船與散裝船租賃與運量成長，都為集團營運帶來助益。