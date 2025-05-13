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台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

新美齊財報／第1季 EPS 0.29元 今年有望成為業績最佳的一年

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新美齊（2442）13日公告，第1季稅後純益7,554.6萬元，年減55.9％，每股稅後純益0.29元。

新美齊指出，目前在建房地108.1億元、營建用地56.7億元，未來會持續積極購地、參與都更、合建等，布局長期成長動能。

新美齊今年有「新美齊画世代」完工交屋認列，分回總銷達89.1億元，預計第3季可望完工，將成為今年的營運動能，且有望成為業績最佳的一年。

另外，明年有「The Top」案完工交屋，分回總銷達39.4億元，2028年則有「台中14期仁平段案」完工交屋，總銷約28.5億元。

新美齊指出，短期目標會先把手上的案子設計、請照完成，當然開發的腳步不會停止，今年暫定不會推案，主要是房市時機不好時，也不會硬要推案，不過會希望待公司資金更充裕後，未來每年都可以穩定有60-80億元推案量。

新美齊 都更

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