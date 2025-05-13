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LINEPAY 財報／第1季和4月營收雙創同期新高 積極開拓海外市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）13日召開董事會通過2025年第1季財報累計營收達18.16億元，季增2.8%，年增24%；營業毛利達6.2億元，季增6.5%，年增32%；營業利益1.64億元，季增3.7%，年減32.2%；歸屬母公司淨利1.62億元，季減3.5%，年減22.1%，每股純益2.39元，因交易手續費收入的提升，首季營收及營業毛利均創同期歷史新高。

受惠於國內批發、零售、餐飲市場營業額持續成長，LINE Pay 4月單月營收5.9億元，月減2.9%，年增26％，為同期新高。

LINE Pay表示，第1季的費用表現反映公司持續優化及開發新服務所進行的研發投入。這些投入有助於提升LINE Pay服務品質，並協助擴展未來事業版圖，為中長期營運成長奠定基礎。

LINE Pay目前全台用戶數超過1,310萬，國內支付據點突破61萬處，隨著用戶人數與支付據點持續增加，將可帶動交易量與營收穩定成長。

LINE Pay也積極透過雙向跨境事業經營策略，擴增海外支付據點並協助台灣店家導入國際旅客的消費商機。目前韓國已有超過4.5萬處據點可使用LINE Pay進行付款，大幅提升台灣用戶海外旅遊的便利性和消費體驗。LINE Pay也與韓國新韓卡和現代卡合作，讓其韓國用戶來台時可於LINE Pay店家使用行動支付消費，為國內合作商店開拓國際觀光商機。

LINE Pay將持續聚焦「深化國內市場」與「開拓海外市場」，致力打造全球行銷生態圈，推升營運穩步成長。

LINE LINE Pay 營收

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