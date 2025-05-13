億豐財報／首季獲利17.8億元、年增24.4% 北美客製窗簾市占進一步擴大

億豐（8464）13日公告首季財報，合併營收72.7億元、年增15.2%，毛利率58.21%較去年同期提升逾4個百分點，營業利益20.8億元、年增35.2%，同時首季有匯兌利益1.3億元貢獻業外收益，使稅後純益來到17.8億元，年增24.4%，每股純益6.07元。

億豐表示，北美窗簾市場在第1季需求依然低迷，然而公司憑藉無拉繩升降系統，以及穩定的出貨，反而在市場疲弱中脫穎而出，進一步擴大了北美客製窗簾的市占率。

同時，相對平穩的固定尺寸營收，結合客製化市占率提升、調價策略，優化整體產品組合結構。再加上墨西哥營運效益持續提升、歐亞D2C電商直營穩健成長，推升整體表現。

展望第2季，儘管關稅政策與地緣風險交織，使市場詭譎多變，億豐透過提前策略布局，盡力降低衝擊。

億豐的墨西哥客製化窗簾廠因符合《美墨加協定》，得以享有零關稅待遇，成為短鏈供應的亮點；此外，在關稅生效前，億豐已將部分客製化半成品提前運往美國廠區，這些前置準備也有助於緩解關稅帶來的不確定性。

雖然億豐已善用多種策略布局降低風險，但仍宣布自4月中旬起，上調客製化窗簾價格，以進一步減緩營運風險。儘管價格調升，但在同級產品中，依舊展現出具競爭力的優勢。

億豐表示，將進一步擴大市場占有率，持續往增客又增收的目標前進。

為支撐成長，墨西哥第2期廠區也已按計畫於今年第2季投產，強化短鏈供應效益。惟近期美元兌新台幣走弱，可能產生匯兌損失，並影響業外表現。