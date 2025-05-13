陽明財報／第1季每股賺2.23元 稅後純益77.76億元、年減17%

陽明海運（2609）13日通過第1季財務報告，合併營收為455.10億元，稅後純益77.76億元、年減17%，每股稅後純益2.23元。

陽明海運表示，第2季航運市場受對等關稅政策影響，中國大陸往美國出口貨量下降，歐洲／地中海、亞洲近洋線與澳洲、中東等各航線表現則均較第1季穩定。

總體經濟因美國對等關稅政策為全球經濟帶來衝擊，聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）及國際貨幣基金（IMF）目前分別下修今年全球經濟成長率至2.3%及2.8%，航運諮詢機構Drewry及Clarksons亦下調2025年需求成長為-1.0%及0.3%，供給成長為5.4%及6.3%。

惟各國政策及貿易談判變化迅速，美中貿易談判已取得進展，依最新聲明指出，雙方同意互降關稅90日，中美貨儎需求應可期待；另外，紅海局勢是否真正緩解亦尚待觀察，在確保人員船舶安全情況下，短期內仍將維持繞行好望角措施。

面對國際政經及供應鏈諸多不確定因素，陽明海運將密切掌握市場需求及貨流變化，優化航線配置並彈性安排船隊調度，同時持續進行船舶、貨櫃之汰舊換新計畫，以挹注營運成長動能，協助全球客戶因應供應鏈變化，提供穩定高效之貨櫃運輸服務。