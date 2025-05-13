LINEPAY 財報／首季營收毛利雙創同期新高 每股賺2.39元

LINEPAY（7722）13日公布第1季財報，單季營收突破18億元，毛利年增32%達6.2億元，雙創同期歷史新高，每股純益2.39元。

LINE Pay表示，將持續聚焦「深化國內市場」與「開拓海外市場」，打造全球行銷生態圈，推升營運穩步成長。

LINE Pay第1季營收達18.16億元，年增24%，營業毛利達6.2億元，年增32%，每股純益2.39元，受惠於交易手續費收入的提升，單季營收及營業毛利均創同期歷史新高。

此外，LINE Pay 4月營收5.9億元，年增32.9%，創同期新高，展現業務穩健成長態勢，主因為受惠於國內批發、零售、餐飲市場營業額持續成長，

LINE Pay表示，第1季費用表現反映公司持續優化及開發新服務所進行的研發投入，有助於提升LINE Pay服務品質，並協助擴展未來事業版圖，為中長期營運成長奠定基礎。

目前LINE Pay全台用戶數超過1,310萬人，國內支付據點突破61萬處，隨著用戶人數與支付據點持續增加，將可帶動交易量與營收穩定成長。

為助力合作店家創造更多商機，LINE Pay表示，持續運用AI技術以提升商戶服務，包括在廣告銷售事業上，透過AI分析提供商戶精準行銷、客製化行銷解決方案；專為中小型店家打造的廣告行銷平台「LINE Pay好行銷」，讓商店可以自由選擇行銷工具及宣傳策略，更能透過AI應用將優惠活動精準發送予目標客群、開發潛在商機。

此外，LINE Pay表示，免履保信託和系統串接的一站式票券銷售平台「LINE Pay購好券」，不論商店規模大小都能輕鬆發行票券，並透過LINE Pay平台引流1,310萬用戶商機。

另一方面，LINE Pay強調，積極透過雙向跨境事業經營策略，擴增海外支付據點並協助台灣店家導入國際旅客的消費商機。目前韓國已有超過4.5萬處據點可使用LINE Pay進行付款，大幅提升台灣用戶海外旅遊的便利性和消費體驗。LINE Pay也與韓國新韓卡和現代卡合作，讓其韓國用戶來台時可於LINE Pay店家使用行動支付消費，為國內合作商店開拓國際觀光商機。