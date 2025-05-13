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影／中鼎投資BKRF工程案踩雷 董座楊宗興：三大方向強化財務

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中鼎董事會13日在證交所舉行重大訊息記者會，中鼎董事長楊宗興親上對赴美投資BKRF工程案踩雷案做說明。陳美玲/攝影
中鼎董事會13日在證交所舉行重大訊息記者會，中鼎董事長楊宗興親上對赴美投資BKRF工程案踩雷案做說明。陳美玲/攝影

中鼎（9933）董事會13日在證交所舉行重大訊息記者會，中鼎董事長楊宗興親上對赴美投資BKRF工程案踩雷事件做說明。楊宗興表示，中鼎赴美投資BKRF工程專案出現近200億元應收帳款暫無法回收一事，集團已啟動穩健財務體質方案。

楊宗興強調，目前穩健財務體質方案有三大方向。第一，今年規劃盈餘轉增資；第二，預計辦理私募現金增資，兩案均待5月28日股東會通過；第三，會將手中已營運、有金流之專案工程，透過活化方式轉給崑鼎（6803），讓中鼎有更充裕資金在手，做到強化財務結構。

另外，楊宗興指出，中鼎已連續五年每年新簽訂單均超過新台幣1,000億元，且在手工程案量超過3,200億元，目前各專案均正常執行中，接下來將依照工程進度、認列營收，逐步轉換成營運資金，尤其集團當前合併現金及約當現金充足，足以支應營運所需，還有主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫亦維持不變，中鼎資金與銀行額度無虞。

中鼎為投資BKRF工程案先預作管控、首季率先自發性先行提列預期信用減損約新台幣31億元，加上認列所得稅利益新台幣5億元，淨影響數為新台幣26億元，因此第1季財報出現每股淨虧1.52元。

楊宗興強調，今年上半年中鼎陸續取三大工程標案，包括拿下國光電廠、台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程，以及中油洲際接收站LNG儲槽興建統包工程。

他指出，後續許多國內外大型標案將陸續釋出，潛在工程商機大，如台電多個大型電廠、民營電廠、LNG接收站氣化設施、卡達及沙烏地大型標案等，接下來在建工程及新案的支撐下，中鼎一定能穩定營運，度過逆境。

中鼎 新台幣

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