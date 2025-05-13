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億豐首季每股賺6.07元 上調客製窗簾價格應對關稅戰

中央社／ 台北13日電

窗簾大廠億豐今天公布第1季財報，營收新台幣72.7億元，年增15.2%；歸屬母公司淨利17.8億元，年增24.4%，每股純益6.07元，連續第4個季度每股獲利超過6元，表現淡季不淡。面對關稅戰變數，億豐表示，已上調客製化窗簾價格，以減緩營運風險。

億豐表示，第1季北美窗簾市場需求低迷，不過億豐領先業界推出無拉繩升降系統產品，逆勢擴大北美客製化窗簾的市占率。

展望第2季，億豐表示將持續市占擴張計畫，墨西哥第2期廠區已按計畫於2025年上半年投產，強化短鏈供應效益。億豐的墨西哥客製化窗簾廠符合「美墨加貿易協定」（USMCA），享有零關稅待遇，具有優勢。

另外在高額對等關稅生效前，億豐已將部分客製化半成品提前運往美國廠區，相關前置準備有助緩解關稅帶來的不確定性。

不過近期新台幣兌美元匯率急升，億豐坦言，第2季可能產生匯兌損失，影響業外表現。

面對關稅戰變數，億豐表示，公司已善用多種策略布局，降低風險，自4月中旬起，上調客製化窗簾價格，以減緩營運風險。

億豐強調，儘管價格調升，惟億豐領先的製程技術與完善的全球布局，在同級產品中，依舊具競爭力優勢，可望將外部影響降到最低。

億豐 關稅

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