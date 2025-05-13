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日勝生法說會／三芝「日初不老莊園」案 預計第4季起交屋認列

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三芝日初不老莊園內部設計示意圖。圖／日勝生提供
三芝日初不老莊園內部設計示意圖。圖／日勝生提供

日勝生（2547）13日召開法說會，日勝生指出，旗下樂齡大案「三芝日初不老莊園」第一期的消檢作業都已經完成，總銷約30億元，預計第4季起交屋認列，可望挹注營運。

日勝生指出，執行資產活化策略，子公司立疆開發去年第4季完成桃園地區約2.45萬坪土地處分，交易總額達53.67億元，稅前處分利益約35億元，並於今年第1季完成交易，挹注營運，第1季稅後純益28.15億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.89元。

日勝生進階強化資本結構，旗下子公司日鼎投控於3月完成現金增資，發行9,900仟股，每股發行價96.24元，募資總額約9.52億元。增資後，實收資本額達9.75億元，有助循環經濟領域之資源布局。

日勝生亦於1月辦理現金增資，發行普通股80,000仟股，每股發行價10.3元，增資後在外流通股數約達10.3509億股，進一步鞏固整體資本基礎。

建設事業方面，日勝生指出，參與台中捷運沿線聯開案，推動TOD模式（大眾運輸導向開發），「文心崇德站案」已進入申報開工前置作業階段、「南屯站案」及「文心櫻花站案」分別進行都市設計審議及都市計畫調整，未來將融合智慧綠建築設計、數位建模（BIM）應用與低碳(低蘊含碳)建築認證，打造兼具居住、交通與商業價值的聯合開發案。

另外，持續積極參與都更、危老改建，「台北市精華區館前路都市更新案」規劃打造地上27層、地下5層之A級智慧綠建築辦公大樓，預計第4季核定計畫，2030年第4季完工，為市中心注入嶄新商辦能量。

日勝生指出，手上百億大案北市大安區輕豪宅案「鑄慕」，工程進度符合預期，預計2026年第4季完工，「淡金安居」社會住宅案去年底動土，預計2029年完工。

因應台灣高齡社會發展趨勢，看好樂齡市場，日勝生指出，配合新北市政府「三芝長照創新聚落計畫」，開發出售型「日初不老莊園」與出租型「樂陶居三芝館」，第一期總銷逾30億元，預計第3季完工、第4季交屋認列，第二期總銷逾10億元，預計2025年底完成，合計總銷近50億元。

循環經濟事業方面，日勝生指出，子公司日鼎水務及寶鼎再生水加速推動桃園北區水資源回收中心BOT案及再生水BTO計畫，日鼎水務已貢獻桃園公共下水道回收接管率超過63%。

寶鼎再生水自2024年第4季起，每日供應高品質再生水18,000 CMD予南亞塑膠及中油桃園煉油廠使用，至2025年第1季已完成通水至觀音工業區的輸水管線約94%。

日勝生表示，隨著國內再生水政策推進，再生水已成為產業用水韌性及減碳推動的重要基礎建設，將持續擴展再生水產業鏈，並進階導入AI技術於建設、營運及智慧水務管理，建構數位預警、水質監控、能源回收與低碳建築系統，推動智慧綠建築與資源循環雙軸成長。

增資 日勝生

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