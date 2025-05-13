長榮航財報／首季受惠長假出國熱潮 稅後純益59.3億元、年增25.83%
長榮航空（2618）與合併子公司2025年第1季合併總營收549.44億元，較去年同期增加5.8%；合併本期稅前淨利63.25億元；稅後純益59.3億元，年增率25.83%，每股盈餘新台幣1.1元。
客運營收新台幣364億1,200萬元，較去年同期減少新台幣1億1,900萬元，年減0.3%
全球航空客運市場延續去年出行熱潮，今年首季受惠春節、寒假等長假效應，激勵旅客搭機返鄉或出遊需求，加之商務旅行需求穩健，持續帶動航空客運市場的繁榮發展；惟長線旅客數微幅下滑，客運運量年減1.2%。
貨運營收新台幣127億2,800萬元，較去年同期增加新台幣26億1,600萬元，年增25.9%
整體航空貨運受益於大陸電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，載貨量年增7.9%，單位收益年增20.2%。
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