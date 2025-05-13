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鮮活果汁財報／首季稅後純益2453萬元、年減53.39％

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）13日公布首季財報，首季稅後純益2,453萬元，年減53.39％，每股稅後純益（EPS）0.72元。

鮮活果汁表示，主要因中國大陸內需市場仍受結構性疲弱與價格競爭影響，品牌間相互競爭下沉市場、壓低價格搶市，導致產品平均售價持續承壓，加上第1季屬於新茶飲產業淡季。鮮活果汁指出，公司自去年持續優化營銷與供應鏈策略，透過強化產線效率、提升出貨速度，並落實按需求採購政策，於原料價格低點建立彈性庫存，有效降低生產與營運成本壓力。

面對多變市場環境，鮮活將審慎應對內需市場趨勢變化，並加快推動新品研發、多元通路拓展與品牌可見度提升，朝優化產品銷售結構，拓展高毛利產品市場推廣的目標邁進，同時優化內部營運成本，加強供應鏈源頭控管，站穩中國大陸新茶飲原料供應商領先群地位。

展望第2季，隨天氣回暖與各品牌陸續更換夏季菜單，產業步入年度銷售旺季，公司亦同步推出多款新產品並強化客製化服務，可望帶動訂單與出貨成長。鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠，合計年產能15.5萬噸，具備靈活供應與即時配送能力，將持續強化智慧製造與物流效率。

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