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和泰車財報／第1季稅後淨利43.08億元、年減26.8% 每股賺7.73元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

車市買氣停滯，各車廠獲利幾乎全面衰退，龍頭車廠和泰車（2207）13日董事會通過第1季財報，受到整體環境影響，合併收入730.6億元，年增1.4%，創下同期歷史新高，但稅後淨利43.08億元較去年同期的58.85億元衰退26.8%，EPS 7.73元也較去年同期的10.56元減少。

和泰車指出，今年第1季汽車總市場較去年同期衰退約11%，但TOYOTA與Lexus登錄台數較去年同期分別成長9.4%與14.4%，合計市占率達41.1%，帶動本業獲利較同期小幅成長 。

不過轉投資事業部分，和泰產險及和泰興業分別因認列地震損失及去年認列一次性處分大樓利益，獲利較去年同期減少。另依會計原則應評價之金融資產， 認列金額亦較去年同期減少，因而形成和泰車第1季稅後淨利較去年同期衰退。

和泰車 財報

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